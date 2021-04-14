أخبار اليمن : مؤتمر صعدة يهنئ ابو راس بشهر رمضان

مؤتمر صعدة يهنئ ابو راس بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة، جاء فيها:

الاخ رئيس المؤتمر الشعبي العام

الشيخ صادق امين ابو راس .... المحترم

الاخوة نواب نواب رئيس المؤتمر.. المحترمين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ...

بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم .. شهرالرحمة والغفران.

وبالاصالة عن نفسي، ونيابة عن جميع قيادات وأعضاء وانصار المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة، يسرني ان ابعث الى سيادتكم ومن خلالكم إلى جميع قيادات واعضاء وكوادر وانصار المؤتمر الشعبي العام، بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول هذه المناسبة العظيمة على قلوبنا جميعا.

سائلين المولى عز وجل ان يعيدها علينا وعليكم بالخير والعافية والمسرة، وان يمدكم بوافر الصحة والعافية، وان يعيدها علينا وقد تحقق لشعبنا العظيم الامن والامان ، وكل عام وانتم بخير.

اخوانكم/

قيادات فرع الموتمر الشعبي العام بمحافظة صعدة

عنهم الشيخ / احمد حسن بخاش

رئيس فرع المؤتمر بمحافظة صعدة

عضو اللجنة الدائمة الرئيسية

