أخبار اليمن : مؤتمر صنعاء يهنئ بحلول شهر رمضان

مؤتمر صنعاء يهنئ بحلول شهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، وقيادات المؤتمر، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة صنعاء، ينشر ( دوت الخليج) فيما يلي نصها:

الاخ المناضل الشيخ/ صادق امين ابوراس.. رئيس المؤتمر الشعبى العام ..المحترم حياكم الله ..

الاخوة نواب رئيس المؤتمر.. الكرام

الاخ المناضل/ غازى احمدعلى محسن، الامين العام للمؤتمر.. المحترم

الاخ الدكتور/نجيب العجى رئيس هيئة الرقابة .. المحترم

الاخوة الامناء المساعدين الكرام

الاخوة اعضاء اللجنة العامة والدائمة ورؤساء الدوائر.. الكرام

يطيب لنا ان نرفع اليكم باصدق التهانى والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك 1442ه،

سائلين الله العلى القدير ان يوفقكم لصيامه وقيامه وان يكتب لكم فيه ماكتبه لعباده الصالحين.

وان يرزقكم الصحة والعافية والسلامة، ويدفع عنكم الوباء والبلاء وكل شر ومكروه

وان يعيده عليكم وعلينا والجميع فى اجل الصحة والعافية، وقد تحقق للشعب النصر والسلام والامن والاستقرار والتقدم فى كافة ربوع الوطن اليمنى (الجمهورية اليمنية)

وفقكم الله الى مافيه الخير والسداد وخدمة الوطن واهله ووحدته..

وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،

اخوانكم/

رئيس واعضاء قيادة فرع المؤتمر الشعبى العام بمحافظة صنعاء وفروعه فى المديريات والدوائر واعضاء اللجنة الدائمة وكل التكوينات والفعاليات المؤتمرية،،،

عنهم: -

الشيخ/ محمد بشير

الشيخ/ صالح خميس

