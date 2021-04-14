تعليمات الاختبارات النهائية 1442: إرشادات هامة لأداء الاختبار بدون قلق عبر madrasati

ننشر تعليمات الاختبارات النهائية 1442 وإرشادات هامة يجب التعرف عليها قبل بدء اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1442هـ، حيث بدأت بالفعل اختبارات الفصل الثاني النهائية للمرحلة الابتدائية عبر منصة مدرستي للتعليم عن بعد بدايةً من الصف الثالث وحتى الصف السادس الابتدائي اعتباراً من اليوم الثلاثاء بتاريخ الثالث عشر من شهر أبريل لعام 2021م الموافق لتاريخ الأول من شهر رمضان المبارك 1442هـ، وفي الوقت الحالي يبحث الطلاب والطالبات عن تعليمات وإرشادات للاختبارات النهائية للتخلص من القلق أثناء الاختبارات، ومن أجل التهيئة والاستعداد الجيد للاختبارات النهائية ومقاومة الضغوط.

تعليمات الاختبارات النهائية 1442

لتأدية اختبار إلكتروني ناجح يجب الحرص على اتباع تعليما وإرشادات الاختبارات عن بعد التي تتم عبر منصة مدرستي التعليمية، ويمكنكم التعرف على الإرشادات والتعليمات من خلال التالي:

حصول الطالب والطالبة على جدول الاختبارات من المدرسة التابع لها مبكراً والالتزام بمواعيد الاختبار “اليوم – الوقت – مدة الاختبار). التحقق من تسجيل دخول منصة مدرستي بحساب الطالب المؤدي للاختبار (حساب مايكروسوفت). تهيئة المكان المناسب لأداء الاختبار (مكان هادئ وبعيد عن الضوضاء وذات إضاءة جيدة). محافظة الطالب على استقامة الظهر والجلسة على الكرسي بطريقة صحيحة وصحية. تجهيز كافة الوسائل اللازمة لأداء الاختبار مثل الاتصال بالإنترنت والتأكد من جاهزية الحاسب الآلي أو الجهاز الذكي والأقلام والورق. الدخول إلى الاختبار بوقت مبكر (قبل البدء بخمس دقائق على الأقل). اتباع تعليمات المعلم وإرشاداته. عند مواجهة أي صعوبات عند أداء الاختبار، يجب مشاركة المعلم أو المعلمة لإيجاد الحل وتقديم الدعم المناسب خلال فترة التهيئة للاختبار. يجب قراءة السؤال بشكل جيد، وعدم التردد في سؤال المعلم عن أي فقرة عن طريق رفع اليد أو المحادثة. بعد الإجابة على السؤال، يجب الحرص على النقر على أي مكان خارج السؤال حتى لا يتم تغيير الإجابة. استخدام اللغة العربية أو الإنجليزية بشكل سليم عند الإجابة. سيتم إغلاق الاختبار بشكل آلي بعد انتهاء الوقت المحدد للإجابة، لذلك يجب الحرص على التركيز وإنهاء الاختبار قبل وقته المحدد. في حال ورود مكالمة خلال الاختبار، لا تقلق لن ينقطع الاتصال بالاختبار، ولكن يجب الحرص على عدم الرد، لكي تتمكن من الانتهاء من الإجابات في وقتها المحدد.

رابط منصة مدرستي التعليمية

تعتبر الاختبارات النهائية عن بُعد التي تتم بشكل إلكتروني عبر منصة مدرستي التعليمية هي امتداد لنجاح الشراكة والتكامل بين الأسرة والمدرسة في رحلة التعليم عن بعد، ويتم أداء الاختبارات النهائية عن بعد عن طريق منصة مدرستي تسجيل الدخول بحساب الطالب أو الطالبة.

ومن يرغب في الحصول على رابط منصة مدرستي الصفحة الرئيسية 1442 لدخول الاختبارات عن بعد، يمكنه ذلك من خلال اتباع الرابط الرسمي (madrasati sa) لدخول المنصة التعليمية التابعة لوزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية.

نصائح المذاكرة قبل الاختبارات

لكي يحصل الطالب أو الطالبة على مذاكرة جيدة أكثر إنتاجية، يجب عليه الحرص على أخذ الوجبات المتوازنة ذات القيمة الغذائية العالية، وأخذ راحة خمس دقائق أو عشر دقائق في كل ساعة مذاكرة، والحرص على قضاء أوقات الراحة بممارسة الرياضة أو أي نشاط بدني.

وعند مذاكرة الطالب أو الطالبة، يجب تجنب وجود أي مصدر للإلهاء، والحرص على أخذ الوقت الكافي من النوم وهو سبع ساعات على الأقل، ويجب على الطالب أيضاً تهيئة مكان مناسب للمذاكرة، حيث أن هناك تأثير قوي للمكان المخصص للمذاكرة على نسبة استيعاب الطالب وقدرته على التركيز، لذلك ينصح بأن يكون المكان مريح وهادئ وذو طابع عملي.

وقد تم الإعلان من جانب بعض مدارس المرحلة الابتدائية عن الانتهاء من رصد درجات الطلاب والطالبات لاختبار اليوم الأول في نظام نور النتائج للطلاب والطالبات من جانب معلمي ومعلمات المدارس، ويجب على كافة الطلاب والطالبات الالتزام بما ورد ضمن تعليمات الاختبارات النهائية 1442 الموضحة بالنقاط المرفقة من خلال المقال.