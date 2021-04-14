إمساكية رمضان ٢٠٢١ الإمارات أبو ظبي ودبي متضمنة مواقيت الصلاة

امساكية رمضان ٢٠٢١ الشارقة وأبو ظبي ودبي بالإمارات، يمكنكم التعرف عليها الآن بكل سهولة، حيث تتضمن الجداول مواقيت الصلاة لمعرفة مواعيد الصلوات الخمس في شهر الخير والعبادة المبارك، وسنوفر لكم الآن موعد أذان المغرب، وكذلك وقت آذان الفجر طوال أيام الشهر الفضيل، حيث يتضمن جدول إمساكية رمضان 2021 في الامارات كافة المواعيد طوال الشهر المبارك.

امساكية رمضان 2021 الإمارات دبي

ضمن مواعيد الصلوات الخمس، نتعرف علي موعد آذان الفجر الآن، وكذلك توقيت أذان المغرب، نوفر لكم الآن جدول مفصل حول إمساكية شهر رمضان في الامارات العربية المتحدة، ومعرفة مواقيت الصلاة كاملة بالإمارات بدبي كالآتي:

تعرفنا علي الإمساكية، ونعلمكم الآن مواقيت الصلاة في أبو ظبي إمساك رمضان طوال الشهر الفضيل.

إمساكية شهر رمضان 2021 أبو ظبي

نرفق لكم الآن جدول إمساكية رمضان ١٤٤٢ الإمارات أبو ظبي، وسنتعرف علي مواقيت الصلاة كاملة في العاصمة، وذلك الثلاثون يوماً كاملة، وللخمس صلوات كاملة بأمر الله، كما سنتعرف علي موعد عيد الفطر المبارك، وهو 13 مايو فلكياً، ونترككم مع جدول الإمساكية الآن.

تعرفنا علي الإمساكية في الولاية أبو ظبي، وكذلك تعرفنا علي جدول إمساكية شهر رمضان في دبي الآن.

مواقيت الصلاة موعد الأذان

إعلان أول أيام شهر رمضان المبارك في السعودية يوم الثلاثاء أيضاً وكافة الدول الإسلامية، وكذلك بالإمرات في كافة الولايات (الفجيرة – الشارقة – عجمان – راس الخيمة – العين – دبي – أبو ظبي)، وبهذا تعرفنا معكم علي امساكية رمضان 2021 في الإمارات أبو ظبي ودبي، ومع مرور الساعات تمر الأيام سريعاً، فيجب علينا جميعاً اغتنام هذه الفرصة خلال شهر رمضان المبارك والحفاظ علي الطاعات واغتنامها.