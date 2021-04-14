امساكية رمضان 2021 بمحافظتي الرياض ومكة في السعودية – مواقيت الإمساك الرمضانية

تقويم امساكية رمضان ٢٠٢١ السعودية الرياض ومكة، وكافة المناطق، يمكنكم خلاله معرفة مواقيت الصلاة والتعرف علي وقت الإمساك قبل موعد أذان الفجر وفق الموعد الرسمي، وسنتعرف خلال الجداول المرفقة علي أوقات الصلوات طوال الشهر المبارك، ويمكنكم الاحتفاظ بالجداول لديكم في الهاتف الخاص وعلي أجهزتكم للعودة لها وقت الحاجة، وتصبح إمساكية شهر رمضان ١٤٤٢ الرياض كاملة لديكم.

امساكية رمضان 2021 الرياض في السعودية

نتعرف معكم الآن علي مواقيت الصلاة كاملة خلال شهر الخير والصيام، ونتعرف علي إمساكية رمضان 2021 في الرياض كاملة للتعرف علي موعد أذان المغرب للفطور، وكذلك موعد آذان الفجر بالمملكة العربية السعودية.

تعرفنا علي مواقيت الصلاة طوال الشهر المبارك، وعلمنا وقت الإمساك في رمضان بمدينة الرياض، ونتعرف علي وقت أذان الفجر والمغرب بمكة الآن.

دعاء رمضان 2021

أجمل أدعية شهر رمضان المبارك، يمكنكم الدعاء بها، ونوفر لكم دعاء رمضان للدعاء به الآن.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون

على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

إمساكية شهر رمضان 1442 مكة

نتعرف خلال الجدول التالي علي امساكية رمضان 2021 في مكة السعودية، ونعرف خلالها إمساك رمضان بالكامل علي مدار الثلاثين يوماً، ويمكنكم معرفة كافة مواعيد الأذان، لمعرفة وقت أذان الفجر اليوم، وكذلك موعد آذان المغرب يومياً.

تعرفنا بذلك علي الإمساكية في شهر رمضان المبارك بمكة، وخلالها نمتلك تقويم امساكية رمضان ٢٠٢١ السعودية.