كندا تسجل أول حالة تجلط دموي بعد تلقي لقاح ”أسترازينيكا” 

أعلنت وزارة الصحة في كندا عن تسجيل أول حالة تجلط دموي بعد تلقي لقاح "أسترازينيكا".
وأشارت الوزارة إلى أن وكالة الصحة العامة تلقت بلاغا بتسجيل حالة تجلط دموي نادرة لدى شخص تم تطعيمه بجرعة من لقاح "أسترازينيكا" منتجة في الهند.
وكانت اللجنة الاستشارية الوطنية للوقاية في كندا قد أوصت بتعليق تطعيم الأشخاص دون 55 عاما بلقاح "أسترازينيكا" على خلفية ظهور معلومات عن حالات تجلط دموي بعد تلقي اللقاح.
وأضافت وزارة الصحة الكندية التحذير من تجلط الدم في إرشادات استخدام اللقاح.
يذكر أن العديد من الدول الأوروبية علقت استخدام لقاح "أسترازينيكا" على خلفية تقارير حول حالات تجلط دموي، لكن الوكالة الأوروبية للأدوية لم تكشف عن علاقة مباشرة بين هذه الحالات واللقاح المذكور.
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