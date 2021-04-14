’’هنا ’’ رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 والأستعلام برقم الاستمارة عبر موقع admission.gov.sd

هنا رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 عبر موقع admission.gov.sd ، بعد إنتهاء الطلاب من امتحانات الثانوية العامة قامت وزارة التعليم بالسودان بمد فترة التسجيل للالتحاق بالجامعات السودانية من 18 مارس الماضي الى 25 مارس ، وذلك لزيادة فرص الطلاب في التقديم وتحقيق أحلامهم ، ويترقب الكثير من الطلاب نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 حيث تعمل الوزارة جاهده وبكل طاقتها من أجل اعلان النتيجة حتي يستطيع الطلاب معرفتها بسهولة ، وسوف نقدم لكم في هذا المقال رابط مباشر للاستعلام عن نتيجة القبول الخاص بالجامعات السودانية 2021.

رابط نتيجة القبول الخاص للجامعات السودانية 2021 عبر موقع admission.gov.sd

ارتفعت نسب القبول في الجامعات السودانية في بعض الكليات العلمية مثل الطب والصيدلة والعلاج الطبيعي والتمريض ، نظراً لارتفاع نتائج الطلاب والنسب المئوية التي حصلوا عليها ، وقالت وزارة التعليم بالسعودية انه خلال ساعات سوف يتم الإعلان عن نتائج القبول للجامعات السودانية 2021 ، ويمكنكم الاستعلام بسهوله من خلال الرابط الرسمي الذي حددته الوزارة وذلك إتباع الخطوات الآتية :

شروط القبول بالجامعات السودانية 2021

قد ذكرت وزارة التعليم السودانية أن هناك مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها في الطالب للالتحاق بالجامعات السودانية الخاصة 2021 من ضمنها :