بدون فوائد بالتقسيط 60 ألف قرض العمل الحر لدى منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

الآن يمكن الحصول بدون فوائد مالية على قرض العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة حيث أتاح بنك التنمية الاجتماعية منتج نفاذ للعمل الحر لتشجيع الأيادي العاملة من الرجال والنساء وخصصت لهم دورات تدريبية على العمل الحر والقيادة في المملكة العربية السعودية في عام 1442 هجرياً ويهدف ذلك إلى مستقبل أفضل في المجتمع السعودي وللحد من نسبة البطالة في المملكة وفرت في تمويل العمل الحر كافة المزايا التمويلية التي تخدم العاطل والموظف كما وضعت بعض الشروط اللازمة لكي يصل التمويل لمن يستحق من المواطنين السعوديين بشكل خاص العاطلين أو الموظفين وفتحت باب التقديم في المرحلة الثانية للعاطل والموظف السعودي بعد توفير وثيقة العمل الحر من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية والحصول على القرض من خلال رابط التقديم الإلكتروني على منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية لغرض الحصول على قرض العمل الحر في المملكة

شروط قرض العمل الحر لدى منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية

يقدم منتج نفاذ تمويل العمل الحر بالمملكة العربية السعودية لكل من عاطل عن العمل أو موظف سعودي بشرط أن يكون حاصل على الجنسية السعودية وليس فقط ذلك بل هناك بعض الشروط اللازمة للحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية كما يلي

إصدار جديد لوثيقة العمل الحر للعاطلين والموظفين في المملكة قبل الحصول على تمويل العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية

يشترط قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية أن يكون عمر المتقدم من 21 عام إلى 60 عام وذلك هو الحد الأقصى عند التقديم

لكل موظف في المملكة عليه عدم التقديم على قرض العمل الحر في حاله أن دخله الشهري الثابت يزيد عن 14 ألف ريال سعودي

يسمح التقديم فقط لأصحاب الجنسية السعودية من الرجال والنساء بالتحديد العاطلين أو الموظفين ويصل التمويل النقدي إلى 60 ألف ريال سعودي ولكن التمويل العيني أكثر من ذلك 150 ألف ريال سعودي

يحق للعاطل والموظف الحصول على قرض العمل الحر بدون فوائد أو بدون رسوم

يمنح تمويل العمل الحر بالتقسيط الميسر لمدة 60 شهر تقريباً

يعطى له حساب بنكي جديد عند الرغبة وكذلك الدفع الإلكتروني عند الحصول على قرض العمل الحر من بنك التنمية الاجتماعية داخل المملكة العربية السعودية

مميزات قرض العمل الحر لدى منتج نفاذ بنك التنمية الاجتماعية