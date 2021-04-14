قرض الراجحى بدون فوائد وبدون تحويل راتب.. احصل على تمويلك الشخصي في نصف ساعة فقط

قرض الراجحى بدون فوائد أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال المجتمع السعودى، حيث يعد بنك الراجحي من أعرق و أقدم بنوك الممكلة العربية السعودية، حيث قام بتدشينه أولاد عبد العزيز الراجحي سليمان و محمد و صلاح و عبد الله فى عام 1957 ميلادية 1376 هجرية، و قد وضعوا له السياسات و الظوابط البنكية المتفقة مع الشريعة الاسلامية، و على مدار سبعة عقود أصبح من أكبر المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية، حيث يشتمل على خمسمائة فرع على مستوى المملكة، و برأس مال مستثمر يقدر بنحو خمسة وعشرين مليار ريال سعودى.قرض الراجحى بدون فوائد
حيث يقدم قدم مصرف الراجحى قرض بدون فوائد للسادة العملاء ، الذين يرغبوا فى الحصول على قروض متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لمجابهة احتياجاتهم في عملية تجديد منازلهم أو تجيزات الزواج ، أو مجابهة أي تعثرات مالية تطرأ عليهم فى حياتهم، أيمانا من إدارة البنك بواجبه في المساعدة فى رفع المستوى المعيشي و الاجتماعي و الوقف بجانب الشعب السعودي من أجل حياة أفضل.التمويل الشخصي وطني
يتقدم الراغبين فى الحصول على القرض بدون فوائد من مصرف الراجحى بطلب لاى فرع من فروع البنك، كما تستطيع التعرف على اقرب بنك اليك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، ووفر المصرف أيضا خدمة ملى نموذج البيانات الكترونياً من خلال موقع البنك وأنت فى منزلك، و تستطيع أن تملأ طلب التمويل الشخصي عبر التمويل الشخصي وطني،
تستطيع أن تقوم باستفسار عن أي شئ يخص التمويل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء من خلال الرقم 8001241222 و سيساعدك الموظف في معرفة ما تحتاجه عن القرض.
وضعت إدارة مصرف الراجحي بعض الشروط للحصول على قرض الراجحي بدون فوائد، تتحدد في الآتي:
- لابد من أن تكون تعمل لدى جهة عمل معتمدة مسبقاً من إدارة البنك
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم على القرض عن خمسة و ستون عاما.
- يجب امتلاك حساب مصرفي في بنك الراجى للمتضامن و المتقدم لطلب القرض، لتحويل الراتب فى حالة التحويل المشترك.
- يجب أن يكون مجموع راتبي المتضامن و طالب القرض لا يقل عن عشرة الاف ريال سعودى فى حالة التحويل المشترك.
- يجب أن يحول حساب الحاصل على القرض على مصرف الراجحى، مرفقا بخطاب موضح تحويل الراتب من جهة عمل طالب القرض.
- يجب أن يكون راتب المتقدم لا يقل عن 400 ريال سعودى للعملين بالقطاع الخاص و 300 ريال سعودى للعاملين بالقطاع العام للحصول على قرض الراجحى بدون فوائد .
- يجب أن تكون مدة خدمة طالب القرض فى القطاع العام أكثر من 3 اشهر بشكل عام، اما العملين بالقطاع الخاض فتكون مدة خدمتهم أكثر من ستة أشهر، و ثلاث سنوات للعسكرين الذين دون رتبة ملازم، و سنتين لمن هم أعلى من رتبة ملازم.
الوسوم
قرض الراجحى بدون فوائد أحد أهم الموضوعات التي تشغل بال المجتمع السعودى، حيث يعد بنك الراجحي من أعرق و أقدم بنوك الممكلة العربية السعودية، حيث قام بتدشينه أولاد عبد العزيز الراجحي سليمان و محمد و صلاح و عبد الله فى عام 1957 ميلادية 1376 هجرية، و قد وضعوا له السياسات و الظوابط البنكية المتفقة مع الشريعة الاسلامية، و على مدار سبعة عقود أصبح من أكبر المؤسسات المصرفية في المملكة العربية السعودية، حيث يشتمل على خمسمائة فرع على مستوى المملكة، و برأس مال مستثمر يقدر بنحو خمسة وعشرين مليار ريال سعودى.قرض الراجحى بدون فوائد
حيث يقدم قدم مصرف الراجحى قرض بدون فوائد للسادة العملاء ، الذين يرغبوا فى الحصول على قروض متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، لمجابهة احتياجاتهم في عملية تجديد منازلهم أو تجيزات الزواج ، أو مجابهة أي تعثرات مالية تطرأ عليهم فى حياتهم، أيمانا من إدارة البنك بواجبه في المساعدة فى رفع المستوى المعيشي و الاجتماعي و الوقف بجانب الشعب السعودي من أجل حياة أفضل.التمويل الشخصي وطني
يتقدم الراغبين فى الحصول على القرض بدون فوائد من مصرف الراجحى بطلب لاى فرع من فروع البنك، كما تستطيع التعرف على اقرب بنك اليك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، ووفر المصرف أيضا خدمة ملى نموذج البيانات الكترونياً من خلال موقع البنك وأنت فى منزلك، و تستطيع أن تملأ طلب التمويل الشخصي عبر التمويل الشخصي وطني،
تستطيع أن تقوم باستفسار عن أي شئ يخص التمويل عن طريق الاتصال بخدمة العملاء من خلال الرقم 8001241222 و سيساعدك الموظف في معرفة ما تحتاجه عن القرض.
وضعت إدارة مصرف الراجحي بعض الشروط للحصول على قرض الراجحي بدون فوائد، تتحدد في الآتي:
- لابد من أن تكون تعمل لدى جهة عمل معتمدة مسبقاً من إدارة البنك
- يجب ألا يزيد عمر المتقدم على القرض عن خمسة و ستون عاما.
- يجب امتلاك حساب مصرفي في بنك الراجى للمتضامن و المتقدم لطلب القرض، لتحويل الراتب فى حالة التحويل المشترك.
- يجب أن يكون مجموع راتبي المتضامن و طالب القرض لا يقل عن عشرة الاف ريال سعودى فى حالة التحويل المشترك.
- يجب أن يحول حساب الحاصل على القرض على مصرف الراجحى، مرفقا بخطاب موضح تحويل الراتب من جهة عمل طالب القرض.
- يجب أن يكون راتب المتقدم لا يقل عن 400 ريال سعودى للعملين بالقطاع الخاص و 300 ريال سعودى للعاملين بالقطاع العام للحصول على قرض الراجحى بدون فوائد .
- يجب أن تكون مدة خدمة طالب القرض فى القطاع العام أكثر من 3 اشهر بشكل عام، اما العملين بالقطاع الخاض فتكون مدة خدمتهم أكثر من ستة أشهر، و ثلاث سنوات للعسكرين الذين دون رتبة ملازم، و سنتين لمن هم أعلى من رتبة ملازم.
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