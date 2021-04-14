أخبار اليمن : طيران العدوان يشن 9 غارات على البيضاء وصعدة

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طيران العدوان يشن 9 غارات على البيضاء وصعدة

شن طيران العدوان السعودي مساء اليوم، 9 غارات على محافظتي البيضاء وصعدة. طيران العدوان يشن 9 غارات على البيضاء وصعدةشن طيران العدوان السعودي مساء اليوم، 9 غارات على محافظتي البيضاء وصعدة. وأوضح مصدر أمني أن طيران العدوان شن 3 غارات على منطقة الوهبية بمديرية السوادية بالبيضاء. وأشار المصدر إلى أن طيران العدوان استهدف بثلاث غارات محيط مدينة صعدة، وعاود استهداف محيط المدينة بغارة في وقت لاحق، في حين شن غارتين على منطقة بني معاذ بمديرية سحار.

(سبأ)



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