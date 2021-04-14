أخبار اليمن : رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري يهنئ ابو راس برمضان

رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري يهنئ ابو راس برمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس ، برقية تهنئة من رئيس تنظيم التصحيح الشعبي الناصري، اللواء مجاهد القهالي،

وفي البرقية عبّر القهالي باسمه ونيابة عن اللجنة العليا والمجلس الوطني وكل هيئات تنظيم التصحيح الشعبي الناصري، عن اسمى آيات التهاني والتبريكات لرئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس، بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك.

متمنيا له موفور الصحة والسعادة، وسائلا المولى عز وجل ان يعيد هذه المناسبة " على شعبنا اليمني الصامد بالخير واليمن والبركات، وبالمزيد من الثبات والصمود والنصر المؤزر وتحقيق السلام العادل لكل أبناء الشعب الوطني".

وابتهل القهالي إلى الله تعالى أن " يحفظ شعبنا الكريم من أي سوء أو مكروه ويجنبنا جائحة كورونا التي انتشرت في معظم بقاع الأرض إنه نعم الحافظ ونعم المولى ونعم النصير".