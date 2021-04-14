أخبار اليمن : مؤتمريو حجة والمحويت يهنئون ابو راس بشهر رمضان

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مؤتمريو حجة والمحويت يهنئون ابو راس بشهر رمضان

تلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ بحلول شهر رمضان المبارك من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي حجة والمحويت . مؤتمريو حجة والمحويت يهنئون ابو راس بشهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق امين ابو راس برقيات تهانٍ بحلول شهر رمضان المبارك من قيادات فروع المؤتمر الشعبي العام بمحافظتي حجة والمحويت . وعبّرت قيادات فروع المؤتمر وكوادر وانصار المؤتمر بالمحافظتين عن اسمى ايات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، متمنية لرئيس المؤتمر الشعبي العام موفور الصحة والعافية. سائلة المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة "وقد تحقق لشعبنا الأمن والأمان والنصر المبين على أعداء الوطن"..



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