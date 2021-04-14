أخبار اليمن : مؤتمر إب يهنئ ابو راس بحلول شهر رمضان

مؤتمر إب يهنئ ابو راس بحلول شهر رمضانتلقى رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق بن امين ابو راس، وقيادات المؤتمر، برقية تهنئة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك من قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب ، ينشر ( دوت الخليج) فيما يلي نصها:الاخ العزيز الشيخ/ صادق أمين أبو رأسرئيس المؤتمر الشعبي العام الأكـرمالاخ العزيز الشيخ/ يحيى علي الراعيالنائب الأول لرئيس المؤتمر الشعبي العام - رئيس مجلس النواب الأكـرمالاخ العزيز الدكتور/ قاسم محمد لبوزةنائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكـرم

الاخ العزيز الأستاذ/ أحمد علي عبدالله صالح

نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام الأكرم

الاخ العزيز الأستاذ/ غازي أحمد علي محسن

الأمين العام للمؤتمر الشعبي العام الأكرم

الاخوة/ الأمناء العامون المساعدون للمؤتمر الشعبي العام الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..

يسرني ويشرفني بأسمي شخصياً ونيابةً عن اخـوانـي أعضاء قيادة فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب، وكافة القيادات والهيئات التنظيمية للمؤتمر بالمحافظة، أن نرفـع إليكم أسمىٰ آيات التهاني وأصدق التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الفضيل علينا وعليكم أعـوام عديدة وأزمنة مديدة بالخير والصحة والسلامة والعافية والأمن والأمان والاستقرار، وقـد تحقق لشعبنا اليمني العظيم كل ما يصبوا اليه من نصر وعزة ورفعة ومنعة وتطور وتقدم وإزدهار ..

كل عام وأنتم واليمن بخير وسلامة وعافية

أخوكم/

عقيل حزام فاضل

رئيس فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة إب

