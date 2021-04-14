مجلس الشيوخ الأمريكى يوافق على تعيين مرشحة بايدن نائبة لوزير الخارجية

جدة - نرمين السيد - وصوت لصالح القرار 56 عضوا فى مجلس الشيوخ بعد انضممام عدد من الجمهوريين لتأييدها، فيما عارض تعيين شيرمان، 42 عضوا بالمجلس. بشار إلى أن ويندى شيرمان، كانت نائبة لوزير الخارجية للشؤون السياسية فى إدارة الرئيس الأسبق باراك أوباما خلال الفترة بين 2011 و2015، ومستشارة فى الخارجية ومساعدة لوزير الخارجية للشؤون التشريعية فى التسعينات من القرن الماضى، ومنسقة للسياسات تجاه كوريا الشمالية.

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