الجيش اليمنى يصد هجومًا لمليشيا الحوثى بصعدة

جدة - نرمين السيد - وقال قائد اللواء السابع حرس حدود فى اليمن العميد فارس الربادى، فى تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، إن مدفعية الجيش اليمنى كثفت ضرباتها على تجمعات ومواقع تمركز العيارات الثقيلة للمليشيات، ما أدى إلى تدمير العديد منها.
وفى سياق متصل؛ أفاد مصدر عسكرى بمحور تعز فى اليمن بأن معارك عنيفة بمختلف أنواع الأسلحة دارت بين الجيش اليمنى مسنودا بالمقاومة من جهة ومليشيا الحوثى الإرهابية من جهة أخرى، فى تباب المطاحن والسوداء بعد هجوم للمليشيا فى محاولة لاستعادة المواقع، مما أسفر عن تدمير مدرعة للميليشيا، وسقوط عدد من عناصر الحوثى بين قتلى وجرحى.
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