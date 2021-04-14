فرنسا.. وفيات كورونا تلامس الـ 100 ألف حالة

جدة - نرمين السيد - ووفقًا وكالة "رويترز"، أفادت بيانات وزارة الصحة الفرنسية، بارتفاع عدد المصابين بوباء "كوفيد 19"، فى وحدات الرعاية المكثفة إلى 5952 بعد تسجيل تسجيل 36 حالة، ما يعد مستوى قياسيا جديدا خلال العام الجارى.
وسجلت فرنسا إجمالى إصابات وصلى إلى ما يقرب من خمسة ملايين و59 ألف حالة.
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