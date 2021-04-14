التشكيل النهائي لريال مدريد وليفربول مباراة اليوم ضمن إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

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عمر شويل - جدة التشكيل النهائي لريال مدريد وليفربول مباراة اليوم ضمن إياب دور الثمانية ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا، ينتظر استاد أنفيلد الإنجليزي مباراة تُعد أحد أهم المباريات التي ينتظرها عشاق الرياضة وخاصة عشاق كرة القدم حول العالم التابعة لبطولة دوري أبطال أوروبا المُقامة الأن، حيث تجمع بين بطل أسبانيا ريال مدريد بطل إنجلترا ليفربول الذي يضم اللاعب المصري المتألق محمد صلاح، ولا شك أن للفريقين مجموعة هائلة من الجماهير في جميع دول العالم، واليوم نتناول التشكيل النهائي لكلا الفريقين وموعد المباراة.

التشكيل النهائي لريال مدريد وليفربول لمباراة اليوم

أعلن المديران الفنيان لكلا الفريقين عن التشكيل النهائي حيث وضع الألماني كلوب المدير الفني بنادي ليفربول قائمة تضم لاعبيه وفي حراسة المرمى اللاعب البرازيلي أليسون بيكر أما خط الدفاع فيضم الرباعي المتألق بداية من البريطاني فيليبس و الإسكتلندي روبرتسون مروراً بالإنجليزي ترينت أليكسندر أرنولد والتركي أوزان كاباك، أما خط الوسط فيضم الإنجليزي ميلنر ، الهولندي جورجينيو فينالدوم والبرازيلي فابينيو، وخط الوسط لا شك أنه يضم المتألق دائماً المصري محمد صلاح، البرتغالي دييغو جوتا و البرازيلي فيرمينو.

ومن ناحية أُخرى وعن تشكيل ريال مدريد لمواجهة نظيره الإنكليزي في المباراة فقد صرح المدير الفني للبطل الأسباني ريال مدريد عن قائمة تضم لاعبية الأكثر شعبية حول العالم وعلى رأسهم الحارس البلجيكي كورتوا وقد أضاف البرازيلي زيدان أن خط الدفاع الأسبانيان ناتشو و أود ريزولا والفرنسي ميندي والبرازيلي ميليتو، أما وسط الميدان فيضم الكرواتي مودريتش، البرازيلي كاسيميرو، الألماني كروس و الأورغواني فالفيردي، أما الهجوم فيجمع بين المألقان البرازيليان بنزيما و جونيور.

موعد قمة إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

يشهد اليوم الأربعاء في تمام التاسعة مساءاً ستاد أنفيلد أحد أهم المباريات التي ينتظرها جميع عشاق كرة القدم حول العالم لما يُقدماه الفريقان من اسلوب إحترافي في اللعب يزيد من المنافسة بينهما وذلك في إياب دور الثمانية ضمن مواجهات دوري أبطال أوروبا، ومن الجدير بالذكر أن نتيجة مباراة الذهاب ربع النهائي قد إنتهت بنتيجة ثلاثة أيام مقابل هدف واحد لصالح الأسباني ريال مدريد على حساب الإنجليزي ليفربول، ومن المتوقع غياب العديد من نجوم ريال مدريد لما تعرضاه من إصابة خلال المباراة الأخيرة للفريق أمام برشلونة.