دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان لعام 1442 “اللهم اغفر لنا ذنوبنا” فضل صيام شهر رمضان

شهر رمضان هو شهر الخير والبركة والنور على الأمة الإسلامية حيث تنتشر فيه أفعال الخير وهو من أهم شهور العام، حيث يأتي ليمنح العالم نقاء وبركة وحياة، ففيه يكون الدعاء مستجاب ويستحب الإكثار من الدعاء خلال الشهر الكريم وسوف ترى العجب وتحقيق كل ما تمنيت خلال الشهر على مدار العام وهناك العديد من الأدعية التي كان النبي صلي الله عليه وسلم يرددها طوال شهر رمضان فهو شهر المغفرة والرحمة وفيه يعتق الله سبحانه وتعالي الرقاب من النيران.

دعاء اليوم الثاني من رمضان أدعية من القرآن الكريم

هناك العديد من الأدعية التي وردت في القرآن الكريم التي تدعوا للهداية والثبات والرضا والاطمئنان والتي يفضل الدعاء بها،” ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ومن أفضل الأدعية التي يمكن ترديدها في أول يوم بشهر رمضان اللهم قربني منك قرب المحبين، اللهم ارقني بصيرة دائمة وإيمان ساكن بالقلب، وأجعلني من الذي رحمتهم في شهرك الكريم، اللهم تجاوز عن سيئاتي وأغفر لي ذنوبي ونقني من الذنوب وطهر قلبي وأجعلني رحيماً بمن حولي، ربي أنزع من قلبي الشر والحقد وجميع المشاعر التي تبغضها، وامنحني السكينة والسلام والأمن والأمان، اللهم أحفظني وأرفعنى واجعلني مما دعاك فاستجبت، اللهم سكينة تملأ الصدر اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلي طرفة عين، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، اللهم طهر قلوبنا وأصلح عيوبنا.

دعاء اليوم الثاني من شهر رمضان

ورد عن نبينا المصطفي أنه في بداية الشهر الكريم كان يردد اللهم قربني فيه إلي مرضاتك وجنبني سخطك ونقماتك، ووفقني فيه إلى قراءة آياتك، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم ارزقنا السكينة وأصلحنا من الداخل والخارج اللهم نقي قلوبنا ويسرنا للعمل الصالح اللهم وفقنا لما تحب وترضي، اللهم أنعم علينا بصحة في الجسد وطهر ارواحنا.

فضل صيام شهر رمضان

ولعل شهر رمضان يأتي فيمنح كل شخص ما يستحق فهو شهر الخير في كل شيء فالأيام الأولي منه رحمة والثانية منه مغفرة والأخيرة منه عتق من النار، فكل أيامه خير وفائدة، كما تقام فيه صلاة التراويح التي تذهب الأثقال والهموم من الأكتاف والتي ننتظرها من عام إلى آخر، كما أن للصائم دعوة مستجابة كل يوم فأكثرو من الأدعية المأثورة وأكثر من التسبيح والتكبير لعل الله يرحمنا جميعاً ويغفر لنا ما تقدم من ذنوبنا وما تأخر.