دخول مدرستي منصة الاختبارات النهائية 1442 تفاصيل الامتحانات الإلكترونية madrsti

منصة مدرستي أحد الخدمات التعليمية الالكترونية التي تقدمها وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية، وتعتبر من أنجح المنصات الالكترونية، والتي تمتاز بأنها تعمل على اتاحة كافة الوسائل التعليمية التي تساعد الطلاب في جميع المراحل الدراسية، وتشمل أيضًا السادة المعلمين، وجميع شاغلي الوظائف التعليمية، وذلك حرصًا من الوزارة على استقرار، ومداومة العملية التعليمية لكافة المراحل الدراسية.

مميزات موقع منصة مدرستي

يشتمل الموقع التي أنشأته حكومة المملكة ممثلة في وزارة التعليم على العديد من المميزات منها:

ساعد الموقع بصورة كبيرة على استقرار العملية التعليمية، وعدم تأثرها بجائحة كرونا.

تعمل المنصة على توفير المحتوى العلمي المتميز الذي يساعد الطلاب على تلقي العلوم في مختلف المواد الدراسية، والذي يتميز بسهولة الشرح، والتبسيط.

تحتوي المادة العلمية المقدمة من خلال المنصة على واجبات للتطبيق المنزلي كما يشتمل على اختبارات للطلاب تساعد على تطبيق الفهم العملي للدروس.

كما يحتوي على العديد من القنوات التعليمية المتخصصة لكافة المراحل الدراسية ساعدت بشكل كبير على مواصلة العملية التعليمية اثناء فترة توقف الدراسة بالمدارس.

كما حرصت الوزارة على إمكانية التواصل مع أولياء أمور الطلاب للوقوف على المستوى الفعلي للطلاب، والعمل على متابعة ابنائهم.

يجب على طلاب العام الدراسي الحالي 1442 هجرية ، والراغبين في التسجيل الكترونيا عبر موقع منصة مدرستي هنا مراعاة التعليمات التالية حتى تتم عملية التسجيل بطريقة صحيحة، وحتى يحصل الطالب على المحتوى العلمي اللازم لمواصلة الدراسة لهذا العام بطريقة سهلة.

الدخول عبر الرابط الذي أعدته وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية للمنصة.

بعد ذلك يتم الضغط على الخانة الخاصة بتسجيل الدخول.

يقوم الطالب بإدخال اسم المستخدم، وكلمة المرور الخاصة به بطريقة صحيحة مع مراعاة الدقة، وعدم الخطأ.

بعد ذلك تظهر لوحة ادخال رمز التحقق الموجود باللوحة بعدها يتم تسجيل الدخول، ويكون الطالب بعدها من ضمن المسجلين عبر منصة مدرستي لتلقي الدروس العلمية الخاصة به.

كيفية التسجيل بالموقع بدء الاختبارات الدراسية