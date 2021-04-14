موعد مباراة ليفربول وريال مدريد تشكيل الفريقين وأبرز الغيابات في إياب ربع نهائي دوري الأبطال

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد والقنوات الناقلة وأبرز الغيابات في إياب ربع نهائي دوري الأبطال، ضمن مواجهات إياب دور الثمانية دوري أبطال أوروبا يلتقي العملاق الأسباني ريال مدريد مع ليفربول الإنجليزي، والجدير بالذكر أن المباراة الأولى بين الفريقين والتي أقيمت في ملعب الريال الأسبوع الماضي، قد انتهت بفوز الملكي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف سجله المصري محمد صلاح، ولا شك أن الريدز لديهم أمل كبير في تقديم مفاجأة والعبور للدور التالي على حساب ريال مدريد، لذا فسوف نوضح لك عزيزي القارئ في السطور التالية موعد المباراة والقنوات الناقلة وتشكيل الفريقين، وأبرز الغيابات المتوقعة ضمن تشكيل ريال مدريد وليفربول في إياب الدور ربع النهائي من دوري أبطال أوربا.

موعد مباراة ريال مدريد وليفربول والقنوات الناقلة

بمكنك من خلال قناة بيان سبورت beIN Sports Premium 1 متابعة مباراة العودة بين ليفربول وريال مدريد بجودة عالية، ويُذكر أن مباراة الذهاب قد انتهت بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لصالح الأسباني ريال مدريد على حساب نظيره الإنكليزي، وإذا لم تكن لديك قناة بي إن سبورت في جهاز الاستقبال الخاص بك يمكنك إدخال التردد الخاص beIN Sports Premium 1 في قائمة الترددات على النحو التالي 25.5 درجة شرق بتردد 11547 ومُعدل استقطاب عمودي ومُعدل تصحيح الخطأ 2 / 3 ومعدل الترميز 27500، و8 درجات غرب بتردد 11013 ومُعدل استقطاب أفقي ومُعدل تصحيح الخطأ 2 / 3 ومُعدل الترميز 27500، وهي القناة التي تبث المباراة المنتظرة اليوم بين ليفربول وريال مدريد.

موعد مباراة ليفربول وريال مدريد

تُقام اليوم الأربعاء 14 أبريل الموافق الثاني من شهر رمضان الكريم مباراة ليفربول وريال مدريد، وهي أحد أهم مباريات إياب دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا 2021، على أن تٌقام المباراة في ستاد إنفليد في تمام العاشرة مساءاً بتوقيت مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية ونفس التوقيت دولة الكويت ودولة قطر، والتاسعة مساءاً بتوقيت القاهرة جمهورية مصر العربية، والسابعة بتوقيت دول المغرب العربي، والحادية عشر مساءاً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، والثامنة مساءاً بتوقيت تونس.

تشكيل ليفربول وريال مدريد وأبرز الغيابات

من المتوقع أن يضم تشكيل الريدز في مباراة اليوم أمام ريال مدريد أليسون بيكر في حراسة المرمى، وأربعة لاعبين في خط الدفاع هم وفيليس وربرتسون وترينت وكاباك، وثلاثة لاعبين في منتصف الملعب هم كيتا وفينالدوم وفابينو، ويقود هجوم الريدز المصري محمد صلاح وبجانبه ماني وجوتا، وبذلك تضم قائمة لاعبي الريدز الغائبين عن المباراة كلاً من جوردان هندرسون سيرجي أوريجي وفان دايك وكويمين كيليهر وجو جوميز.

أما تشكيل ريال مدريد أمام ليفربول فيضم البلجيكي كورتوا في حراسة المرمى، بالاضافة إلى فاسكيز وميندي وناتشو وميليتاو في خط الدفاع المتأثر بالعديد من الغيابات، وكاسيميرو وكروس ومودريتش في الوسط، مع فينيسيوس جونيور و كريم بنزيما وأسينسيو في الهجوم، وبذلك تضم قائمة لاعبي ريال مدريد الأسباني الغائبين عن المباراة 3 من الركائز الأساسية في الفريق على المستوى الدفاعي وهم راموس وفاران وكارفخال.