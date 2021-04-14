جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "فرانس برس"، تصريحا لـ قائد جهاز الإطفاء فى نيامى، سيدى محمد، أفاد فيه باشتعال النيران فى 21 غرفة تدريس عبارة عن أكواخ من القش، ومحاصرتها نحو 20 طفلا.
وقال، إن رجال الإنقاذ وصلوا بسرعة وتمكنوا من إخماد الحريق، إلا أن الأطفال لم يستطيعوا الفرار حيث كانت قوة النار هائلة، ما أدى إلى وفاتهم جميعا.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مصرع 20 طفلا فى النيجر عقب حريق التهم مدرستهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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