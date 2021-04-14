مصرع 20 طفلا فى النيجر عقب حريق التهم مدرستهم

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة "فرانس برس"، تصريحا لـ قائد جهاز الإطفاء فى نيامى، سيدى محمد، أفاد فيه باشتعال النيران فى 21 غرفة تدريس عبارة عن أكواخ من القش، ومحاصرتها نحو 20 طفلا.

وقال، إن رجال الإنقاذ وصلوا بسرعة وتمكنوا من إخماد الحريق، إلا أن الأطفال لم يستطيعوا الفرار حيث كانت قوة النار هائلة، ما أدى إلى وفاتهم جميعا.