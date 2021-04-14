رواد سار وظائف شاغرة للسعوديين 1442 للجنسين لحاملي البكالوريوس فأعلى

رواد سار وظائف شاغرة للسعوديين 1442 ، أعلنت عنها اليوم الثلاثاء 13 من شهر إبريل لعام 2021م، الموافق 1من شهر رمضان 1442هـ، الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، للرجال والنساء من حديثي التخرج، حملة شهادة البكاوريوس فأعلى، في العديد من التخصصات المتنوعة، وفق الشروط التي تم الإعلان عنها، وعلى رأسها أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية، وقد تم فتح باب التسجيل والقبول، في برنامج رواد سار، بداية من يوم الثلاثاء 13 من شهر إبريل لعام 2021م، الموافق 1من شهر رمضان 1442هـ، وحتى يوم الخميس 29 من شهر إبريل لعام 2021م، الموافق 17 من شهر رمضان لعام 1442هـ، ويتم التقديم في البرنامج إلكترونيًا عبر الرابط المخصص لذلك.

والجدير بالذكر أن برنامج رواد سار، هو برنامج تم تدشينه وفق مستجدات برنامج دعم توظيف السعوديين، وفق رؤية المملكة 2030م، والتي تعمل على تطوير المورد البشري، من خلال تدريبه ورفع مهاراته، مما يصب في صالح العمل، وبالتالي رفع المستوى الاقتصادي بشكل عام، وبرنامج رواد سار، تعمل على تطوير الموارد البشرية المستقبلية، وإعدادها بكافة الإمكانيات المتاحة، حتى يصبحوا قادة مستقبليين في سار SAR، وفق أعلى المعايير العالمية، للارتقاء بمستوى العمل، وضمان أفضل ممارسة للعمل وأعلى إنتاجية، والجدير بالعلم أن مدة الدراسة بالبرنامج 12 شهر، يؤهل المتدرب بعدها للتوظيف بالشركة، وفق مستجدات توطين لتوظيف 115 ألف شاب سعودي 1442هـ، مع حصوله على العديد من المزايا أثناء وبعد فترة التدريب.

وللبرنامج العديد من المزايا التي يحصل عيها المتدرب، نذكرها في التالي:

يتدرب المقبولون في كافة القطاعات المختلفة بشركة سار، لمنحهم الخبرة الكافية. يحصل الموظف على تأمين طبي له وتأمين طبي لوالديه، ولزوجته وأبناؤه. يحصل على راتب يبدأ من 11 ألف ريال سعودي.

شروط التقديم والتسجيل في برنامج رواد سار

وعلى راغبي التقدم في برنامج رواد سار، التي أعلنتها الشركة السعودية للخطوط الحديدية سار، أن تتوافر فيهم الشروط التالي ذكرها:

أن يكون المتقدم أو المتقدمة للبرنامج سعودي الجنسية. أن لا يتجاوز عمر المتقدم للبرنامج عن 29 عام وقت التقدم. شرط إجادة المتقدم أو المتقدمة للتسجيل في البرنامج، للغة الإنجليزية إجادة تامة قراءة وكتابة وتحدث. شرط أن يكون حديث التخرج، سواء لحملة شهادة البكالوريوس، أو شهادة أعلى من ذلك. شرط اجتياز المتقدم الراغب في التسجيل للبرنامج، كافة الاختبارات المطلوبة من قبل شركة سار.

التخصصات المطلوبة كما أعنتها شركة سار السعودية

وعن التخصصات التي تم فتح باب التسجيل بها، تشمل التالي:

تخصص الهندسة.

تخصص المالية.

تخصص الصحة والسلامة.

تخصص الموارد البشرية.

تخصص تقنية المعلومات.

تخصص التطوير العقاري.

تخصص المشتريات.

تخصص الاستراتيجية وتطوير الأعمال.

رابط التسجيل في البرنامج وخطوات التقديم 1442هـ

ويتم التقديم من خلال الرابط الرسمي الإلكتروني، للتسجيل في رواد سار، والقيام بالخطوات التالي ذكرها بالترتيب:

القيام بفتح رابط التسجيل المذكور أعلاه سابقًا، وتسجيل الدخول. تعبئة كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. تحديد التخصص المراد التسجيل فيه ببرنامج رواد سار، وفق الشهادة الحاصل عليها المتقدم. القيام بالضغط على أيقونة إرسال.

مع الحرص على عدم تجاوز المدة الزمنية المحددة، من قبل للشركة السعودية للخطوط الحديدية، وإلا لم يلتفت إلى طلب التسجيل.