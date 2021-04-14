تسجيل دخول انستقرام من قوقل باللغة العربية 2021 مكتوبة ومسجلة فيديو

يبحث الكثير عن طريقة تسجيل دخول انستقرام من قوقل حتى يمكنه الوصول إلى الحساب، وتفعيله أو إيقافه بشكل نهائي، حيث يعتبر تطبيق انستقرام من أشهر التطبيقات المتواجدة حاليًا، فهو من أهم منصات التواصل الاجتماعي ويستخدمه عدد كبير من الأشخاص من خلال الهواتف الذكية بالأنواع المختلفة، حيث يمكن للمستخدم تسجيل الدخول من هواتف اندرويد أو ايفون.

طريقة تسجيل دخول انستقرام من قوقل

يعتبر انستقرام من التطبيقات المميزة على الساحة اليوم، ولكن في بعض الحالات قد يُواجه المستخدم بعض المشاكل، ولا يستطيع تسجيل الدخول إلى الحساب ومتابعة الأصدقاء والنشاطات المختلفة، ولا يستطيع فعل ذلك إلا من خلال جهاز كمبيوتر، ويبحث عن طريقة تسجيل الدخول من خلال جوجل وهذا ما نوضحه خلال السطور القادمة.

كيفية تسجيل انستقرام من متصفح قوقل

يستطيع الشخص الذي يمتلك حساب على الانستقرام تسجيل دخول انستقرام من قوقل بكل سهولة في حالة إذا لم يستطيع فتح الحساب من خلال الهاتف المحمول بسبب أي مشكلة تواجهه، وذلك عن طريق مجموعة من الخطوات يقوم بها صاحب الحساب، وذلك من خلال التالي:

يتم فتح متصفح جوجل الموجود على هاتفك المحمول أو من خلال جهاز الكمبيوتر.

يجب من الأفضل أن تقوم بإدخال حساب الجيميل الخاص بك ثم إدخال كلمه السر الخاصة بالإيميل حتى يتم المزامنة على الجهاز الكمبيوتر.

يتم البحث عن حساب الانستقرام باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية من خلال كتابة الاسم في مربع البحث للمتصفح كما يلي https://www.instagram.com.

سوف يظهر موقع انستقرام يتم فتح الصفحة الرئيسية به، ويتوفر بها الكثير من الاختيارات.

يتم فتح حساب جديد وتجاهل باقي الخيارات وسحب الصفحة إلى الأسفل، والضغط على أيقونة لديك حساب بالفعل.

يتم إدخال رقم الهاتف أو حساب الجيميل الذي تم تسجيل حساب الانستقرام عن طريقه، ثم إدخال الرقم السري.

بعد ذلك يتم الضغط على تسجيل الدخول حتى تستطيع الوصول إلى حسابك ومتابعة الأصدقاء والمنشورات.

يُمكنك من خلال الخطوات السابقة يُمكن تسجيل دخول انستقرام من قوقل بكل سهولة، حيث يستطيع صاحب الحساب أن يقوم باتباع بعض الخطوات البسيطة عن طريق المتصفح من جهاز الكمبيوتر، والوصول إلى الأصدقاء والمنشورات، ومتابعة كل ما هو جديد على تطبيق التواصل الاجتماعي انستقرام.