جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، أن الزلزال وقع فى بحر إيجه عند الساعة 23.28 بالتوقيت المحلى، ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال يبعد 19.61 كيلومتر عن قضاء داتشا فى موجلا.
من جانبه، قال إسماعيل تشاطاكلى، نائب وزير الداخلية، المتحدث باسم الوزارة، إنه لم يتم تلقى أى بلاغ بوقوع خسائر بفعل الزلزال، لافتا إلى استمرار الفرق المعنية بأعمال المسح عقب الزلزال لرصد أى أضرار محتملة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب غرب تركيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.