زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب غرب تركيا

جدة - نرمين السيد - ونقلت وكالة الأناضول الرسمية عن إدارة الكوارث والطوارئ "آفاد"، أن الزلزال وقع فى بحر إيجه عند الساعة 23.28 بالتوقيت المحلى، ولفت البيان إلى أن مركز الزلزال يبعد 19.61 كيلومتر عن قضاء داتشا فى موجلا.

من جانبه، قال إسماعيل تشاطاكلى، نائب وزير الداخلية، المتحدث باسم الوزارة، إنه لم يتم تلقى أى بلاغ بوقوع خسائر بفعل الزلزال، لافتا إلى استمرار الفرق المعنية بأعمال المسح عقب الزلزال لرصد أى أضرار محتملة.