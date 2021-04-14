موعد برنامج سين للشقيري على mbc في رمضان 2021

موعد برنامج سين للشقيري حيث يُعتبر أحمد الشقيري واحدًا من أكثر المؤثرين في الوطن العربي، وبعد تعلقنا به وبرنامجه خواطر على مدار 11 موسم توقف عن العرض ليعود لنا مرة أخرى في برنامج سين المميز الذي يستكمل به أفكار رحلته في خواطر ويُناقش العديد من القضايا الهامة التي تُغير في سلوكيات البشر في 2021.

موعد برنامج سين للشقيري

في حين أن كُنت تتساءل برنامج سين متى يعرض يأتينا برنامج سين للشقيري على قناة أم بي سي وان في تمام الساعة 6:10 مساءً بتوقيت السعودية 5:10 بتوقيت مصر، وبالرجوع إلى سلسلة برامج المُبدع أحمد الشقيري نجد أنه أثر فينا وغيرنا جميعًا للأفضل فكلامته وأعماله تُناقش الواقع بأسلوب حضاري يرتكز على الدين أولًا.

نأمل هذا العام عبر برنامج سين الوصول إلى مرحلة الاستجابة الفعلية عبر التنفيذ على أرض الواقع في كل بُقعةً في الأرض، والجدير بالذكر أنه من أهم البرامج التي يُمكنك مشاهدتها في رمضان مع أسرتك قبل وقت الإفطار خاصةً مع انتشار البرامج الغير هادفة بالمرة إلا إلى كسب الأموال والمشاهدات فقط.

وهنا نجد أن قاعدة جماهير أحمد الشقيري تخطت أي برنامج أخر عبر المحتوى القيم المُقدم سنويًا، ولكننا جميعًا أيضًا نُريد أن يزيد محتوى ووقت الحلقة الواحدة بالرغم من كثافة المحتوى إلا أننا لا نمل أبدًا من مشاهدة المبدع أحمد الشقيري.

التحسين لا يحدث بضغطة زر، والصورة تُخفي الكثير وراؤها، والسؤال هو مُفتاح المعرفة؛ لذا أي تحسين يبدأ بسين، وهنا ندرك أن اسم البرنامج يُشير إلى السؤال دائمًا حيث عندما نسأل نُدرك ونعلم ما في الأمر ولا نستطيع الوصول إلى أي شيئًا إلا بالسؤال عنه لمعرفة أكثر دائمًا، تعرفنا على موعد برنامج سين للشقيري فنحن هنا في الأرض لكي نتعلم ونستثمر في أنفسنا طوال الوقت لنصل إلى أفضل نُسخة منا ولا نمل من التحسين.