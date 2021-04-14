ما هي حوسبة ؟؟ : هي شركة سعودية تقدم خدمات محاسبيه متكاملة من خلال منصة رقمية تساعد علي التحويل الرقمي للمنشآت ، من خلال توفير عدد من الحلول الذكية والتقنيات الحديثة بطريقة احترافية عبر منصة حوسبة المحاسبية المتكاملة ، والتي يتم من خلالها برمجة كل الخدمات المتعلقة بالمنشآت ، ويقوم فريق عمل الشركة بمواجهة المشاكل وإيجاد حلول جزرية لها بطرق تقنية حديثة ، وتوفير كافة التطبيقات والحلول من خلال منصة رقمية ذات تطبيق تفاعلي علي الهواتف الجوالة بدعم كامل من فريق عمل قوي يقدم كافة الحلول التخصصية، لتتمكن من متابعة كل أعمالك عن بعد بسهولة.

خدمات منصة حوسبة المحاسبية المتكاملة

منصة حوسبة المحاسبية المتكاملة هي منصة سحابية تستطيع عن طريقها متابعة كافة أعمالك بكل سهوله عن بعد ، والمنصة تقدم العديد من الخدمات المحاسبية والمالية والاستشارية كالآتي :

الاستخدام المباشر:

نظام محاسبي متكامل

التعاقد مع محاسبين قانونيين :

تدقيق القوائم المالية.

مراجعة الحسابات.

خدمة الزكاة والضريبة.

العديد من الخدمات الأخري.

خدمات حوسبة

البنية التحتية: لابد من توافر بنية تحتية معلوماتية لتشغيل وإدارة الخدمات الخاصة بالمنشأة إلكترونياً ، عن طريق إتاحة معلومات كافية عن المنشأة وموظفيها ونطاق أعمالها ، وتتيح إدارتهم ووضع خطط مستقبلية للمنشأة.

لابد من توافر بنية تحتية معلوماتية لتشغيل وإدارة الخدمات الخاصة بالمنشأة إلكترونياً ، عن طريق إتاحة معلومات كافية عن المنشأة وموظفيها ونطاق أعمالها ، وتتيح إدارتهم ووضع خطط مستقبلية للمنشأة. الحوسبة السحابية: تقدم المنصة خدمات الانتقال السحابي والبنية السحابية للمنشآت وتقديم حلول استشارية لتحقيق الأهداف.

تقدم المنصة خدمات الانتقال السحابي والبنية السحابية للمنشآت وتقديم حلول استشارية لتحقيق الأهداف. حلول الأعمال: تتيح المنصة حلول كثيرة للمنشآت لتحسين ورفع كفاءتها ووضع خطط سير الأعمال وإدارة الموظفين والأهداف بها.

والحكومة الإلكترونية بالمملكة تقدم العديد من المنصات التفاعلية الهامة ذات الارتباط مثل منصة التطوير المهني ومنصة ناجز من وزارة العدل، وينصح بالتعرف علي خدماتهم.

مميزات المنصة

تتميز منصة حوسبة بالعديد من الخدمات الإلكترونية كالآتي :

تتيح المنصة سهولة التواصل مع عدد كبير من المحاسبين القانونية المعتمدين لدي هيئة المحاسبين القانونيين السعوديين ، كما تتيح التواصل مع العديد من الاستشاريين الماليين وغيرهم من مختصي الأعمال المالية المعتمدين.

تتيح المنصة صلاحية للمحاسبين القانونيين بالدخول للنظام المحاسبي الخاص بالمشاءة صاحبة الخدمة والتعرف علي بياناتها المالية وتتحي أيضا خاصية التعديل علي تلك البيانات.

تتيح المنصة السهولة في التواصل بين الشركات والهيئات والمؤسسات ومكاتب المحاسبين القانونيين أصحاب الاعتماد من هيئة المحاسبين القانونيين السعودية.

والفيديو التالي يشرح المزيد من المعلومات عن منصة حوسبة حسب ما هو وارد بموقعها الإلكتروني :