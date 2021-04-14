731 إصابة جديدةبـ كورونا فى كوريا الجنوبية .. وعودة استخدام أسترازينيكا

جدة - نرمين السيد - ووفقا لـ موقع "روسيا اليوم"، أعلنت السلطات فى كوريا الجنوبية أنها ستواصل حملة التطعيم ضد وباء "كوفيد 19" بعد قرارها بالمضى فى إعطاء لقاح "أسترازينيكا" لمن تبدأ أعمارهم من 30 سنة فأكثر.

وكانت السلطات الصحية الكورية الجنوبية قد قررت وقف التطعيم بـ "أسترازينيكا" لمن هم دون الـ 60 عامًا بعد تسجيل حالات وفاة ناجمة عن استخدامه بسبب تجلط دموى.