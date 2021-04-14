موعد اختبار الفصل الثاني بالسعودية1442هـ للمرحلتين المتوسطة والثانوية

موعد اختبار الفصل الثاني بالسعودية1442هـ ، للمرحلة المتوسطة والمرحلة الثانوية بالمملكة، وفق ما تم إعلانه من قبل وزارة التعليم السعودية، بقيادة معالي وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل شيخ، بتوجيهات ملكية مباشرة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والذي يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بالمملكة، بقطاع التعليم وسط التحديات التي تواجهها المملكة، من الحد من انتشار فيروس كورونا، وبعد تدشين استفتاء لأخذ آراء الطلاب وأولياء الأمور في المفاضلة بين أن تكون موعد الاختبارات النهائية للعام الدراسي 1442هـ، قبل إجازة عيد الفطر المبارك أم بعده، وقد حازت إجابة أن تكون الاختبارات النهائية خلال شهر رمضان الكريم، على إجماع من قبل الطلاب والطالبات السعوديين بالمملكة، وهو ما حرص جلالة الملك على تنفيذه، حرصًا منه على تلبية رغبة الطلاب، والعمل على راحتهم.

والجدير بالعلم أنه بأمر الملك موعد الاختبارات النهائية1442هـ بالمملكة العربية السعودية، تم الإعلان عن تقديمها بحيث تبدأ وتنتهي لكافة المراحل التعليمية، خلال شهر رمضان المبارك، وقبل إجازة عيد الفطر المبارك، وبناء عليه سوف تبدأ الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالسعودية، بمشيئة الله يوم الأحد القادم الموافق 6 من شهر رمضان للعام 1442هـ، الموافق 18 من شهر إبريل للعام 2021م، وسيكون آخر يوم من اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام1442هـ، يوم الخميس الموافق 17 من شهر رمضان للعام 1442هـ، الموافق 29 من شهر إبريل للعام 2021م.

ضوابط الاختبارات النهائية للمرحلتين المتوسطة والثانوية بالمملكة

وفي إطار الضوابط التي وضعتها وزارة التعليم السعودية، ففي الاختبارات النهائية للفصل الثاني 1442هـ، في الاختبارات الحضورية، يلتزم كافة الطلاب والطالبات السعوديين، بالإجراءات الاحترازية، التي تم وضعها من قبل وزارة الصحة السعودية، حفاظًا على سلامة الطلاب، بدءًا من ارتداء الكمامة الواقية، مرورًا بالتعقيم، والالتزام بتطبيق توكلنا على الهاتف الجوال، وغيرها من التدابير الاحترازية الواجب اتباعها.

الاختبارات النهائية للجامعات بالمملكة العربية السعودية

والجدير بالعلم أنه تم البدء أمس الموافق 1 من شهر رمضان للعام 2021م، الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للمرحلة الإبتدائية، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 6 من شهر رمضان المبارك، الموافق يوم الأحد 18 من شهر إبريل للعام 2021م، وعن الاختبارات النهائية الخاصة بالجامعات والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، فقد سبق وأن تم إرجاع الأمر بالكامل وفق لوائح تنظيم الجامعات بالمملكة.