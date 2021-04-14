ألمانيا تسجل 21693 إصابة جديدة بكورونا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الأربعاء، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 21693 حالة ليصل الإجمالي إلى ثلاثة ملايين و44016.
وأشارت البيانات إلى وفاة 342 شخصا جراء الإصابة بالفيروس ليرتفع عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 79088.
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