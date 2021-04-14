فايزر: لم نجد دليلا على خطر التجلط الدموى بسبب لقاحنا ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - أجرت شركة "فايزر" الأمريكية، تقييما شاملا لمعدّلات أمان اللقاح، مشيرة إلى أنه لا يوجد أى أساس للاعتقاد بأن مشاكل تجلط الدم مرتبطة باستخدام لقاح الشركة المضاد لفيروس كورونا.





وأشارت فى بيان، إلى "أنها قامت بتحليل البيانات حول جميع الآثار الجانبية، التى تم جمعها حتى 27 مارس الماضى". ويأتى ذلك بعد تعليق استخدام لقاح "جونسون آند جونسون"، على خلفية تسجيل حالات منفردة للتجلط الدموى لدى متلقى اللقاح.

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