جدة - نرمين السيد - وذكر راديو بولندا، اليوم الأربعاء، أن وزارة الدفاع البيلاروسية كانت قد أفادت بأن مجالها الجوى انتهك يوم الإثنين الماضى بواسطة "جسما مجهولا"، ثم عاد فى اتجاه بولندا، فيما استدعت وزارة الدفاع البيلاروسية الملحق العسكرى البولندى فى مينسك، وأبلغته بضرورة التحقيق فى هذه الواقعة وإبلاغ الجانب البيلاروسى بالنتائج.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بولندا تنفى انتهاك طائراتها المجال الجوى لبيلاروسيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.