ألمانيا تتهم روسيا بالاستفزاز حول أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، قد طالب ألمانيا بإعادة الحكومة الأوكرانية "إلى رشدها"، فى ضوء التوترات الجديدة فى شرق أوكرانيا. وتتفاوض برلين مع موسكو منذ سنوات لإيجاد حل سلمى للصراع الدائر فى شرق أوكرانيا بين مؤيدى موسكو وحكومة كييف.

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