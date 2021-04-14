الصين تسدد اشتراكاتها فى ميزانية الأمم المتحدة 2021 بالكامل

وذكرت البعثة فى بيان اليوم الأربعاء، أن الصين دفعت من قبل الاشتراكات المتبقية لسبع عمليات حفظ سلام للفترة 2020 - 2021، لتكون بذلك قد سددت كامل حصتها السنوية والاشتراكات المختلفة فى هذه المرحلة.
وأضافت أن الصين باعتبارها أكبر دولة نامية وأحد الأعضاء دائمى العضوية فى مجلس الأمن وثانى أكبر مساهم فى حصص الميزانية العادية للأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام، دعمت دائما عمل الأمم المتحدة وحافظت بقوة على النظام الدولى وأيدت التعددية بإجراءات ملموسة.
وتابعت أن الصين أصبحت ثانى أكبر مساهم فى عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام فى عام 2016 وثانى أكبر مساهم فى الميزانية العادية للأمم المتحدة فى عام 2019، وأوفت بالتزاماتها المالية بالكامل وفى الوقت المحدد ودون شروط وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت البعثة أن الصين ستواصل الوفاء بمسؤولياتها، والعمل مع جميع الأطراف لبناء مجتمع ذى مستقبل مشترك للبشرية، ودعم التعددية والأمم المتحدة بحزم، داعية فى الوقت نفسه الأمانة العامة للأمم المتحدة أن تواصل تعزيز إدارة أداء الميزانية، تحسين الرقابة الداخلية، وضمان استخدام أموال دافعى الضرائب فى الدول الأعضاء بشكل جيد.
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