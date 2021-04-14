روحانى: تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 % جاء ردا على الإرهاب الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وأضاف روحانى: "المخربون حاولوا إفراغ ايدينا فى المباحثات النووية، لكن أيدينا ممتلئة"، متابعا:"ما فعلتموه يسمى إرهابا نوويا وما نقوم به مشروع"، فى إشارة إلى إسرائيل التى تتهمها طهران بتخريب المنشأة النووية فى نطنز. وتوعد روحانى :"سوف نقطع أيديكم- الاولى بمساعدة أجهزة الطرد المركزية والثانية من خلال تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60%".

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