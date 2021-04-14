الكرملين: ندرس المقترح الأمريكى بعقد قمة بين بوتين وبايدن فى دولة محايدة

جدة - نرمين السيد - وكان بايدن، قد اقترح خلال اتصال هاتفى إنه يمكن عقد اجتماع مع بوتين فى دولة ثالثة لمناقشة المجموعة الكاملة من القضايا التى تواجه الولايات المتحدة وروسيا. وتتهم واشنطن موسكو بالتدخل فى انتخاباتها وشن هجمات إلكترونية. كما فرضت إدارة بايدن مؤخرا عقوبات على روسيا بسبب تسميم معارض الكرملين المسجون أليكسى نافالنى. وتصاعدت التوترات خلال الأيام الأخيرة بسبب حشد روسيا قواتها بالقرب من حدود أوكرانيا.

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