الرئيس الصومالى يوقع مرسوما بتمديد فترته الرئاسية لعامين إضافيين

جدة - نرمين السيد - وقع الرئيس الصومالى المنتهية ولايته محمد عبدالله فرماجو، قانونا لتمديد فترة ولايته الرئاسية عامين إضافيين، وذلك بعد يوم من موافقة البرلمان الصومالى، الذى يسيطر عليه.





وكانت الحكومة الفيدرالية الصومالية فشلت فى التوصل إلى اتفاق لإنهاء الخلاف المستمر بشأن إجراء الانتخابات. يذكر أن ولاية فرماجو التى استمرت 4 سنوات انتهت فى 8 فبراير الماضى.

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