إيران تحدد موعد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

جدة - نرمين السيد - وكتب ابادى فى تغريدة على تويتر، أن الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا القرار بدأت مساء الثلاثاء "ونخطط لتكديس الإنتاج (سلسلتين من أجهزة الطرد المركزى المخصصة لليورانيوم المخصب بنسبة 60%) الأسبوع المقبل.
وكانت إيران قد أعلنت نيتها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو مستوى يقربها من القدرة على استخدامه العسكرى، بعد يومين من عملية تخريب استهدفت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
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