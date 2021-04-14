إيران تحدد موعد تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%

جدة - نرمين السيد - وكتب ابادى فى تغريدة على تويتر، أن الأعمال التحضيرية لتنفيذ هذا القرار بدأت مساء الثلاثاء "ونخطط لتكديس الإنتاج (سلسلتين من أجهزة الطرد المركزى المخصصة لليورانيوم المخصب بنسبة 60%) الأسبوع المقبل.

وكانت إيران قد أعلنت نيتها البدء بتخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، وهو مستوى يقربها من القدرة على استخدامه العسكرى، بعد يومين من عملية تخريب استهدفت منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.