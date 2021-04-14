السويد تستدعى السفير الروسى.. وموسكو ترد

جدة - نرمين السيد - وحملت النيابة السويدية، الاستخبارات الروسية المسؤولية عن تلك الهجمات المزعومة، مدعية أنها نفذت ضمن إطار "حملة روسية موجهة ضد المنظمات الوطنية والدولية المختصة بمكافحة المنشطات" (مثل الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات والوكالة الأمريكية لمكافحة المنشطات)، وكذلك الاتحاد الدولى لكرة القدم (فيفا).

بدورها، قالت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، تعليقا على الموضوع: "جاء الخبر قبل قليل ويجب التأكد ما هو الذى يدور الحديث عنه، لكنه مثير للاستغراب لأن مباعث قلق السويد تتعلق عادة بغواصاتنا".