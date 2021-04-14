نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زمن الإمساك – امساكية رمضان 2021 الخرطوم في السودان مواقيت الصلاة في المقال التالي

عمر شويل - جدة امساكية رمضان 2021 الخرطوم في السودان للتعرف علي مواقيت الصلاة في شهر رمضان المبارك بالكامل، منذ اليوم الأول وحتي نهاية الشهر، نتعرف عليها معكم وتحديد زمن الإمساك طوال أيام الصيام برمضان، كل عام وانتم بخير، حيث قد بدأ الشهر الفضيل يوم الثلاثاء 13 أبريل في معظم الدول العربية، ويمكنكم الآن بكل سهولة التعرف علي إمساكية شهر رمضان في السودان لكافة الأيام.

امساكية رمضان ٢٠٢١ السودان

تعتبر إمساكية رمضان 2021 السودان أكثر ما يهم المسلمين، حيث تساعدهم في التعرف علي وقت الإمساك في الخرطوم وكافة المناطق، لهذا سنتعرف خلال الجدول التالي علي مواقيت الصلاة طوال الشهر المبارك، ومعرفة مواعيد الأذان للصلوات الخمس علي مدار الشهر.

أرفقنا بذلك توقيت الإمساك في رمضان كامل، بداية من اليوم الأول وحتي الأخير.

أدعية شهر رمضان 1442

بعد أن تعرفنا علي امساكية رمضان 2021 الخرطوم بالسودان، نوفر لكم الآن ادعية رمضان للدعاء بها في دعاء رمضان.

اَللّهُمَّ ارْزُقني فيهِ الذِّهنَ وَالتَّنْبيهِ، وَباعِدْني فيهِ مِنَ السَّفاهَةِ وَالتَّمْويهِ، وَاجْعَل لي نَصيباً مِن كُلِّ خَيْرٍ تُنْزِلُ فيهِ، بِجودِكَ يا اَجوَدَ الأجْوَدينَ.

اَللّهُمَّ قَوِّني فيهِ عَلى اِقامَةِ اَمرِكَ، وَاَذِقني فيهِ حَلاوَةِ ذِكْرِكَ، وَاَوْزِعْني فيهِ لِأداءِ شُكْرِكَ بِكَرَمِكَ، وَاحْفَظْني فيهِ بِحِفظِكَ وَسَتْرِكَ يا اَبصَرَ النّاظِرينَ.

اَللّهُمَّ اجعَلني فيهِ مِنَ المُستَغْفِرينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن عِبادِكَ الصّالحينَ القانِتينَ، وَاجعَلني فيهِ مِن اَوْليائِكَ المُقَرَّبينَ، بِرَأفَتِكَ يا اَرحَمَ الرّاحمينَ.

إمساكية شهر رمضان 2021 الخرطوم

بدأ الشهر الفضيل بالخرطوم وببقية المناطق في يوم الثلاثاء 13 أبريل كما جاء خلال رؤية الهلال المعظم، وتم حساب موعد أول أيام عيد الفطر المبارك فلكياً ليكون يوم الخميس 13 من مايو 2021، وبهذا تعرفنا معكم علي امساكية رمضان ٢٠٢١ في السودان.