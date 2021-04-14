شرح لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي للمشاركة في مسابقة مدرستي تبرمج minecraft education 1442 إجابة جميع تساؤلات الراغبين في المشاركة

مع إقتراب موعد قبول طلبات الإشتراك في مسابقة مدرستي تبرمج يتزايد تساؤل العديد من الطلاب حول المسابقة وكيفية الإشتراك في لعبة ماين كرافت الإصدار التعليمي للمشاركة بالمسابقة، حيث تنتهي المرحلة الأولي يوم الخميس 29 من شعبان 1442 وهي مرحلة ساعة برمجة التي يتطلب فيها من المشاركين في المسابقة مشاهدة فيديو قصة قريتين والتعرف علي ساعة برمجة هذة الدورة من المسابقة في هذا العام الدراسي، حيث تبدا المرحلة الثانية من المسابقة في العام الدراسي 1443 القادم إن شاء الله.

مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الأولي 1442

يتفاعل العديد من المعلمين والطلاب والقادة وأولياء الأمور في مسابقة مدرستي تبرمج المرحلة الأولي ساعة برمجة عن طريقة مشاهدة فيديو قصير وهو قصة قريتين، ويتم إتاحة الفرصة خلال 7 أيام أخري فقط للإشتراك في المسابقة لمختلف مراحل التعليم فى المملكة العربية السعودية، ويتم توفير العديد من الفيديوهات التوضيحية لتسهيل عملية فهم تفاصيل المسابقة للتمكن من التنافس بقوة مع الأصدقاء والمشاركين وهم

الطالب.

ولي الأمر.

المعلم.

القادة.

ونستعرض معكم الآن خطوات البدا في المسابقة لتحقيق أهداف المرحلة الأولي للتمكن من التنافس والفوز.

خطوات البدأ في مسابقة مدرستي تبرمج

يتم إتباع خطوات محددة للنجاح في المشاركة في المسابقة التعليمية البرمجية الأضخم في المملكة العربية السعودية بين منصة مدرستي وشركة مايكروسوفت، يتم البدأ في فاعليات وأنشطة المسابقة بإتباع الخطوات التي نستعرضها معكم الآن

يتم تحميل لعبة ماين كرافت التعليمية minecraft education editition.

يمكنكم تحميل لعبة ماين كرافت عبر الموقع التعليمي منصة مدرستي.

يتم التفاعل في الخطوة الأولى بمشاهدة قصة قريتين والمشاركة في ساعة برمجة التي تهدف الي تطوير إستخدام الطالب للبرمجة وتزيد معارف الطالب بها.

يجب عليك تنزيل الادلة الإرشادية لتسهيل أجتياز ساعة برمجة في المرحلة الأولي من المسابقة.

ويتم التعرف علي أهم الأدلة الإرشادية المعلن عنها عبر منصة مدرستي التي توضح كافة التفاصيل عن المسابقة.

يمكنكم الدخول باستخدام الهاتف الجوال أو الاجهزة اللوحية الاخري علي code.org.

ابدأ في فعل ساعة برمجة مع معلمك أو معلمتك ويمكنك كذلك فعلها بشكل فردي بإتباع الدليل الإرشادي للطالب.

شرح ساعة برمجة مسابقة مدرستي تبرمج

لازالت عمليات البحث مستمرة من قبل طلاب جميع المراحل التعليمية في المملكة العربية السعودية للاستعلام اكثر عن شرح ساعة برمجة مسابقة مدرستي تبرمج، ونتيجة لذلك نستمر في عرض كافة التفاصيل عن المسابقة والتي يتم فيها إستخدام قوة البرمجة لايجاد حلول مناسبة بين القريتين، ونقدم لحضراتكم فيديو توضيحي لاجتياز المرحلة الأولي من المسابقة بسهولة.