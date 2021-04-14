نظام نور ١٤٤٢ نتائج الطلاب برقم الهوية فقط – خطوات إشعار النتائج للطلاب

نتائج الطلاب نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق 1442 تتوفر للفصل الثاني حالياً عبر الموقع الإلكتروني ’’noor system’’، حيث بدأت الاختبارات للمرحلة الابتدائية مع أول أيام شهر رمضان المبارك، ويمكنكم الحصول علي كشف إشعار الدرجات فور ظهور نتائج نور بالهوية فقط من وزارة التعليم، حيث أعلن الدكتور حمد آل الشيخ أن النتائج للطلاب ستكون متاحة كالفصل الأول، وسنوفر لكم الآن رابط نظام نور ولي الأمر تسجيل جديد للنتيجة.

نظام نور 1442 نتائج الطلاب

استمرت نتائج نظام نور بالسجل المدني في الظهور علي مدار السنوات الماضية، وقد علمنا كيفية الحصول علي النتائج بالسجل المدني فقط دون الحاجة لتسجيل أو رمز تحقق، لهذا سنتابع معكم خلال هذا التقرير مواعيد استعلام نتائج الطلاب برقم الهويه الوطنية من الرابط الرسمي، كما سنتعرف خلال الخطوات المبسطة التالية علي كيفية الاستعلام عن نتائج نور بالهوية ورمز التحقق.

تعرفنا خلال الخطوات السابقة علي كيفية الاستعلام عن نتائج المرحلة الابتدائية عن طريق رابط نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق ٢٠٢١.

رابط نظام نور للنتائج ١٤٤٢

يمكن لكافة الطلاب بمختلف المراحل الحصول علي إشعار الدرجات للفصل الثاني، وذلك من خلال الخطوات المبسطة التالية:

الدخول إلي رابط الموقع الإلكتروني، موقع برنامج نور التعليمي.

يقوم ولي الأمر، أو المستخدم باختيار تسجيل جديد إذا كان يرغب.

يتم إكمال البيانات لإكمال التسجيل من أجل إشعار الدرجات.

يمكن تسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حساب مسبق علي الموقع.

يتوفر من نفس الرابط السابق نظام نور برقم الهوية ورمز التحقق عند ظهور النتائج.

كما يمكنكم التسجيل للطلاب المستجدين من نفس الرابط.

نقلنا لكم خطوات مبسطة من أجل الاستعلام عن النتائج للطلاب بكل سهولة، وسيمكنكم الحصول علي نتائج الطلاب الابتدائي عبر رابط نظام نور بالهوية فقط المرفق أعلاه حينما تظهر من وزارة التعليم خلال منتصف شهر رمضان المبارك.