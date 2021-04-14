رابط الاستعلام عن نتيجة الطالب في نظام نور 1442 برقم الهوية أو رقم الإقامة

رابط الاستعلام عن نتيجة الطالب 1442 عبر نظام نور، جميعنا يعلم عن مواعيد الاختبارات الجديدة الآن والتي ستظهر نتائج خلال الأيام القادمة، ويبحث الكثير عن طريقة معرفة نتيجة الاختبارات، سواء كان ولي أمر أو كان الطالب نفسه، وسنتابع معكم في هذا المقال في موقعكم ثقفني طريقة الاستعلام عن نتيجة الطالب من عبر نظام نور باسخدام رقم الهوية أو رقم الإقامة، تابعوا معنا.

إظهار نتائج الطلاب من نظام نور noor.moe.gov

يريد الكثير من الطلاب وأولياء الأمور معرفة نتائج اختبارات الفصل الدراسي الثاني 1442، ويمكنك معرفة النتيجة من خلال نظام نور بكل سهولة ويسر وبضغطة زر، تابع معنا الخطوات الآتية.

الاستعلام عن نتائج الطلاب لأولياء الأمور

في حالة إذا كنت ولي أمر لطالب أو عدة طلاب، يمكنك الاستعلام عن نتائج أبنائك بكل سهولة من خلال نظام نور، ولكن يجب عليك أولا أن تمتلك حساب ولي أمر في نظام نور، وفي حالة عدم امتلاكك لواحد يمكنك الترعف على الطريقة من خلال الرابط طريقة التسجيل في نظام نور لأولياء الأمور 1442 في أقل من 5 دقائق.

ويمكنك الاستعلام عن نتيجة أبنائك الطلاب من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لنظام نور noor.moe.gov.

قم بتسجيل الدخول من خلال كتابة رقم الهوية وكلمة السر الخاصين بك.

قم بإدخال رمز التحقق الظاهر عندك في الشاشة.

قم بالضغط على تسجيل دخول.

ستذهب إلى صفحة ولي الأمر.

سيظهر لديك أسماء أبنائك.

قم بالضغط على اسم الطالب الذي تريد أن تستعلم عن ننتيجته.

اضغط على إشعار بنتيجة الطالب.

اختر الفصل الدراسي والسنة الدراسية.

اضغط على ابحث.

ستظهر لك نتيجة الطالب.

موعد ظهور نتائج الاختبارات

يختلف موعد ظهور نتائج الاختبارات من مدرسة إلى أخرى حسب التصحيح ورصد الدرجات الخاصة بالطلاب من المعلمين، ولكن على الأغلب وعن تجربة، فإن نتائج الطلاب تظهر خلال مدة تترواح من 3 أيام حتى 7 أيام من انتهاء الاختبارات النهائية، نتمنى لجميع الطلاب أن يوفقهم الله تعالى وأن يسدد خطاهم، وأن ييسر عليهم أمورهم واختباراتهم، دمتم في أمان الله تعالى.