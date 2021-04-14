زيادة رواتب الرعاية الاجتماعية بالعراق 2021 وزارة العمل تخطط لزيادة عدد المستفيدين والتسجيل إلكترونياً للآسر الجديدة

رواتب الرعاية الاجتماعية في العراق، يزايد البحث خلال الساعات الأخيرة لمعرفة أخبار الزيادة التي تم إقرارها في موازنة 2021، وقد أكد عضو لجنة العمل النيابية النائب “ستار العتيبي”، أن اللجنة تابعت الزيادة المقررة، والمقدرة بنحو 2 تريليون و600 مليار دينار عراقي، تم إدراجهم في الموازنة الجديدة للآسر الجديدة التي سيتم شمولها في رواتب الرعاية الاجتماعية 2021، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوضح لكم تفاصيل الموضوع خلال السطور التالية.

زيادة راتب الرعاية الاجتماعية 2021

تم الإعلان عن زيادة جديدة في موازنة 2021، حيث من المتوقع أن تبلغ عدد الآسر الجديدة، التي سيتم ضمها تحت مظلة الحماية هذا العام نحو 400 آلف آسرة، بالإضافة لعدد مليون و1360 آسرة مشمولة بالفعل، على أن تكون نسبة الزيادة للآسر المشمولة تتراوح بين 25 إلي 100 ألف.

موعد صرف الزيادة في رواتب الرعاية الاجتماعية

ناشدت لجنة العمل النيابية العراقية، وزارة العمل والشئون الاجتماعية العمل على وضع خطة شاملة لتوزيع الزيادة على أكبر عدد من الآسر، وإدخال آسر جديدة من المتعففين تحت مظلة الرعاية الاجتماعية، وذلك بعد البحث والتدقيق في بيانات المتقدمين من هؤلاء الآسر لضمان التوزيع الصحيح.

وزارة العمل والشئون الاجتماعية

تعتبر من أهم الوزارات في العراق لما تقدمه من خدمات للعديد من فئات الشعب، سواء توفير الأموال للآسر الفقيرة وشمولها تحت شبكة الحماية الاجتماعية، وتقوم الوزارة بتحديد المبالغ التي يتم صرفها، نظراً لأنها هي الجهة الوحيدة المكلفة بهذا الأمر،وكذالك توفير العديد من الوظائف بمختلف التخصصات.

التقديم إلكترونياً للحصول على راتب الحماية الاجتماعية

بعد إعلان الزيادة المقررة لراتب الحماية الاجتماعية بالعراق، سيتم تحديد رابط إلكتروني لتسجيل الآسر الجديدة للحصول على راتب الحماية الاجتماعية 2021، وسوف يتم تحديد شروط لدخول هذه الآسر والأعداد التي تشملها كل آسرة، وسوف نوافيكم بأخر المستجدات بخصوص هذا الأمر في حينه.