بريطانيا تسير على خطى أمريكا وتعلن سحب قواتها من أفغانستان

جدة - نرمين السيد - قالت صحيفة "التايمز" إن بريطانيا وضعت خطة لتسليم الأكاديمية العسكرية فى كابول للحكومة الأفغانية حيث تساعد القوات البريطانية فى تدريب الجنود الأفغان، منوهة إلى أنه بدون دعم لوجستى أمريكى وبسبب الاعتماد على القواعد والبنية التحتية الأمريكية، فإن مهام نحو 750 جنديا بريطانيا يتواجدون فى أفغانستان ستنفذ بصعوبة بالغة.
وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد أكد أن القوات الأمريكية ستنسحب من أفغانستان، وقال مؤخرا إنه "سيكون من الصعب الالتزام بالموعد المحدد للانسحاب من أفغانستان، فى الأول من مايو المقبل"، لكن القوات الأمريكية ستنسحب من هناك "بشكل آمن ومنظم".
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