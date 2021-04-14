جدة - نرمين السيد - وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفى بمقر الناتو، "حققنا أهدافنا من التدخل فى أفغانستان وحان وقت سحب القوات"، مؤكدا أنه سيتم التنسيق مع الناتو لانسحاب كامل ومنسق. وأعرب وزير الخارجية الأمريكى عن قلقه من الحشد الروسى على حدودها أوكرانيا، كاشفا عن أن اجتماع الناتو اليوم سيناقش الوضع فى أوكرانيا، معلقا:"على روسيا وقف استفزازاتها والحشود العسكرية وخفض التوتر على الحدود مع أوكرانيا".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بلينكن: حققنا أهدافنا من التدخل فى أفغانستان وحان وقت سحب القوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.