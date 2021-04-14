عاجل.. اليونان توقع اتفاقا مع ليبيا حول ترسيم الحدود البحرية

جدة - نرمين السيد - وقال رئيس الوزراء اليونانى: "اتفقنا مع ليبيا على استئناف ترسيم مناطق الحدود البحرية بين البلدين فوراً"، وفقا لقناة "العربية" الإخبارية. ويجرى رئيس الوزراء اليونانى، زيارة على رأس وفد رفيع إلى ليبيا كأول زيارة رسمية بين البلدين بعد انقطاع طويل بسبب سلوكيات الحكومة السابقة فى ليبيا "حكومة الوفاق".

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