بوتين يتلقى الجرعة الثانية من لقاح كورونا

جدة - نرمين السيد - يأتى هذا بعدما أعلنت السلطات الصحية فى موسكو، انطلاق المرحلة الثانية من اختبار دواء "كوفيد – جلوبولين" لعلاج فيروس كورونا. يذكر أن "كوفيد – جلوبولين" مركّب على أساس بلازما دم المصابين بفيروس كورونا، المحتوية على الأجسام المضادة للفيروس، ويشار إلى أن الدواء يخفف من شدة أعراض المرض ويساعد فى تعزيز المناعة حتى الشفاء منه.

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