اليونان: الاتفاق مع ليبيا على محادثات لترسيم الحدود البحرية

قال رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأربعاء، بعد اجتماع مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، إن البلدين اتفقا على إجراء محادثات بشأن ترسيم مناطقهما البحرية في البحر المتوسط.
وفي بيان بعد الاجتماع، قال ميتسوتاكيس، إنهما “اتفقا على استئناف المحادثات بين اليونان وليبيا فورا بشأن ترسيم حدود المناطق البحرية”.
وأضاف أن اليونان تسعى إلى إعادة ضبط العلاقات مع ليبيا، التي توترت بسبب توقيع حكومة طرابلس اتفاق الحدود البحرية عام 2019 مع تركيا التي تتنازع مع اليونان على السيادة على مناطق بالبحر المتوسط.
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