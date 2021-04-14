إيداع معاشات شهر رمضان في حسابات المستفيدين من الضمان الاجتماعي ، لقد كثر البحث عن أخبار عن موعد إيداع معاش مستفيدي الضمان الاجتماعي ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سويا قراء موقع ثقفني الكرام عن كل ما يتعلق بمعاشات شهر رمضان للمستفيدين من الضمان الاجتماعي.

أودعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان في حسابات المستحقين والمستفيدين ، و كانت معاشات الضمان الاجتماعي لشهر رمضان تشمل المعاشات الأساسية والمساعدات النقدية ؛ وجزء من مدفوعات الغذاء والكهرباء.

وتجدر الإشارة إلى أن معاش الضمان الاجتماعي هو مبلغ يدفع للمستحق ويدفع شهرياً وفق أحكام نظام الضمان الاجتماعي. وبالمثل ، يتم تسليم المساعدة للمستفيدين من الضمان الاجتماعي بمبلغ مقطوع واحد وفقاً لأحكام المادة 13 من النظام السعودي ، والتي تنص على أن الوزير أو من يعهد إليه يقرر دفع مساعدة مؤقتة لمن تتوافر فيهم الشروط ويوضح منه أنه يستحق المساعدة.

من يستحق معاش الضمان الاجتماعي السعودي

يمكن للمسنين الذين لا يستطيعون العمل (دائم أو مؤقت أو معاق) ، رجالاً ونساءً ، الاستفادة من الضمان الاجتماعي. – تستفيد الأسر المشردة من ذلك ، وتشمل:

المطلقات من النساء ، والأرامل مع الأيتام ، والأسر المهجورة ، والأسر المؤقتة ، والأسر الغائبة أو المفقودة ، وأسر مدمني المخدرات.

يمكن للمرأة التي ليس لها عائل الاستفادة من ذلك ، بما في ذلك: المطلقة ، والأرملة ، والمهجورة ، والموقوفة ، والغائبة أو المفقودة ، وزوجات مدمني المخدرات.

– يستفيد منه الأيتام ومنهم: الأيتام المتوفى والدهم ، والأيتام مجهولو الأب / والداهم. -يجب على جميع مجموعات الضمان الاجتماعي المؤهلة الإقامة بشكل دائم في المملكة العربية السعودية.

تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التقدم بطلب للحصول على معاشات الضمان الاجتماعي من خلال بوابة إلكترونية مخصصة لتقديم الخدمات من خلال خدمة معاشات الضمان الاجتماعي.

أو يجب التوجه إلى شركة التأمين في المنطقة التي ينتمي إليها المستفيد لدراسة الحالة.

المستندات المطلوبة للتسجيل في الضمان الاجتماعي

عند تسجيل الطلب عبر الإنترنت سوف تظهر أمام الشخص الذي يقوم بالتسجيل للاستفادة من الضمان الاجتماعي كافة المستندات المطلوبة التي يجب توافرها مع الفرد لكي يستطيع التقديم بنجاح