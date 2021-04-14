امساكية رمضان 2021 بالمدن في المغرب مواقيت الصلاة – يومية رمضان

امساكية رمضان ٢٠٢١ في المغرب الدار البيضاء والرباط ومراكش وكافة المحافظات، تعرفنا علي وقت الإمساك طوال الشهر المبارك، وتضم يومية رمضان 2021 مواقيت الصلاة طوال الشهر المبارك، ونتعرف علي موعد أذان المغرب والفجر، ونعلمكم أنه قد أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أن فاتح شهر رمضان 1442 هو يوم الأربعاء الموافق لـ14 أبريل 2021، وأنهت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى علم المواطنين أنها راقبت هلال شهر رمضان 1442هـ، بعد مغرب اليوم الاثنين 29 شعبان، الموافق لـ12 أبريل 2021.

امساكية رمضان 2021 المغرب فاس

أعلنت وزارة الأوقاف عن موعد أول أيام شهر رمضان المبارك بالمغرب، ونتعرف معكم الآن علي إمساكية شهر رمضان في المغرب الدار البيضاء، ويمكنكم الحصول علي الإمساكية لكن يتم ترحيلها يوماً حيث كان قد تم تجهيزها بداية من يوم الثلاثاء، فيتم معاملة الأيام بدلاً من الثاني يكون الأول وهكذا.

تعرفنا علي مواقيت الصلاة بالمغرب، لنتعرف علي وقت الإمساك طوال الشهر المبارك، ونوفر لكم الآن بعضاً من أدعية رمضان للدعاء بها في دعاء الإفطار.

أدعية شهر رمضان 1442

أجمل أدعية شهر رمضان المبارك، يمكنكم الدعاء بها، ونوفر لكم دعاء رمضان للدعاء به الآن.

اَللّهُمَّ ارْزُقْني فيهِ طاعةَ الخاشعينَ، وَاشْرَحْ فيهِ صَدري بإنابة المُخْبِتينَ، بِأمانِكَ يا أمانَ الخائفينَ. اللهم أهله علينا بالأمن والأمان والسلامة والإسلام، والعافية المجللة، ودفاع الأسقام، والعون

على الصلاة والصيام والقيام، وتلاوة القرآن، اللهم سلمنا لشهر رمضان، وتسلمه منا حتى ينقضي عنا شهر رمضان، وقد عفوت عنا وغفرت لنا ورحمتنا، يا رب العالمين.

يومية رمضان 2021 الدار البيضاء

تعرفنا سوياً علي مواقيت الصلاة في الشهر المبارك، ويجب عليكم معرفة أن وقت إمساك الطعام، وكذلك توقيت الفطار مرتبط بالصلوات، وجدير بالذكر أن الأيام المرفقة أعلاه يتم ترحيلها يوماً تلو الأخر حيث تم إعلان موعد اليوم الأول ليكون الأربعاء، بهذا أرفقنا لكم امساكية رمضان ٢٠٢١ المغرب.